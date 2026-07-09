Charlotte Casiraghi, Dua Lipa e Charlize Theron continuano a indossare jeans lunghi anche durante l’estate. La royal monegasca, la cantante e l’attrice sono state viste in queste settimane con pantaloni di jeans, sfidando le stagioni calde. Tre stili diversi, ma una scelta comune: i jeans lunghi rimangono un capo versatile anche in estate.

U na royal monegasca, un’attrice al centro del press tour più osservato del momento e una popstar fresca di matrimonio italiano. Tre guardaroba diversi, una sola certezza. Charlotte Casiraghi, Charlize Theron e Dua Lipa non riescono a rinunciare ai jeans lunghi, anche in estate. Anche quando le temperature diventano sfidanti, continuano a dimostrarsi il jolly più democratico, trasversale e facile da indossare. Charlotte Casiraghi, bastano jeans e camicia per fare centro alla sfilata Chanel X Tra Paris Haute Couture Week, première cinematografiche e uscite a New York, le star confermano che i jeans lunghi d’estate non solo si possono indossare, ma possono diventare la base di look diversissimi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I jeans lunghi non vanno in vacanza. Charlotte Casiraghi, Dua Lipa e Charlize Theron li indossano anche in estate

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