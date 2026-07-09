I giovani il governo e le buone intenzioni | c’è una nuova legge zero soldi e tanta confusione

Nel finale di legislatura il centrodestra approva un ddl che dichiara grandi ambizioni ma, denuncia l’opposizione, è in realtà una cornice vuota. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Temi più discussi: Piano casa: cosa cambia per giovani e famiglie; Anche io sono la Protezione Civile 2026; Disponibile su Syllabus Spazio Civico: finalità, strumenti e applicazioni nel Governo Aperto; Nelle aule di Camera e Senato approdano i provvedimenti su giovani, servizio civile e attività educative.

Con 139 voti favorevoli, 114 astenuti e nessun contrario, la Camera ha approvato il ddl recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. #OpenCamera - X x.com

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