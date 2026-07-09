I giovani il governo e le buone intenzioni | c’è una nuova legge zero soldi e tanta confusione
Il nuovo disegno di legge approvato dal centrodestra nelle fasi finali della legislatura dichiara grandi obiettivi per i giovani, ma l’opposizione afferma che manca di risorse concrete. La legge non prevede finanziamenti e sembra più una dichiarazione di intenti che un intervento pratico. La normativa viene definita dalla critica come una cornice vuota, senza indicazioni precise su come realizzare le promesse fatte.
Nel finale di legislatura il centrodestra approva un ddl che dichiara grandi ambizioni ma, denuncia l’opposizione, è in realtà una cornice vuota. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Fratelli d'Italia Camera. . Questa legge è significativa per noi. Il Governo e il Dipartimento si confronteranno, a pieno titolo, all’interno di un tavolo tecnico, con le regioni, i comuni, le province e con tutti gli organismi maggiormente rappresentativi dei giovani. Un facebook
Con 139 voti favorevoli, 114 astenuti e nessun contrario, la Camera ha approvato il ddl recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. #OpenCamera - X x.com
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