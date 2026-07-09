I giovani il governo e le buone intenzioni | c’è una nuova legge zero soldi e tanta confusione

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo disegno di legge approvato dal centrodestra nelle fasi finali della legislatura dichiara grandi obiettivi per i giovani, ma l’opposizione afferma che manca di risorse concrete. La legge non prevede finanziamenti e sembra più una dichiarazione di intenti che un intervento pratico. La normativa viene definita dalla critica come una cornice vuota, senza indicazioni precise su come realizzare le promesse fatte.

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Nel finale di legislatura il centrodestra approva un ddl che dichiara grandi ambizioni ma, denuncia l’opposizione, è in realtà una cornice vuota. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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