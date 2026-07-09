I cinema tengono viva la cultura Lattuca sul palco della manifestazione
Il sindaco è salito sul palco di Piazze di Cinema insieme al regista Riccardo Milani, che ha presentato la versione restaurata di ‘Il posto dell’anima’ con Paola Cortellesi. La proiezione si è svolta martedì, dopo 19 anni dall’ultima visita del regista nella città. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e autorità, con il primo cittadino che ha sottolineato il ruolo dei cinema nel mantenere viva la cultura.
‘Il posto dell’anima’, accompagnato dalle parole del sindaco Enzo Lattuca. Martedì il primo cittadino è salito sul palco di Piazze di Cinema con il regista Riccardo Milani, tornato a Cesena dopo 19 anni per presentare la versione restaurata de ‘Il posto dell’anima’, interpretato da Paola Cortellesi. Sul palco, in una gremita piazza Almerici, il sindaco Lattuca ha aperto la serata. "Piazze di Cinema – ha commentato – è anche un omaggio alle sale cinematografiche che arricchiscono i nostri territori e un tributo agli operatori che tengono viva la cultura tutto l’anno". Presente anche Daniele Gualdi, dello staff del Cinema Multisala Eliseo, partner del Comune nell’organizzazione della 13esima edizione di Piazze di Cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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