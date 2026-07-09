i cinema tengono viva la cultura lattuca sul palco della manifestazione

Notizia in breve

Il sindaco è salito sul palco di Piazze di Cinema insieme al regista Riccardo Milani, che ha presentato la versione restaurata di ‘Il posto dell’anima’ con Paola Cortellesi. La proiezione si è svolta martedì, dopo 19 anni dall’ultima visita del regista nella città. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e autorità, con il primo cittadino che ha sottolineato il ruolo dei cinema nel mantenere viva la cultura.