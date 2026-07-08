A Napoli, in piazza del Gesù, si è svolta una manifestazione con la partecipazione di leader politici. Sul palco, hanno parlato insieme un segretario di partito, un ex premier e altri rappresentanti di diversi schieramenti. L’evento, intitolato “Al lavoro per cambiare l’Italia”, ha visto gli interventi di quattro figure che hanno condiviso il palco, in un momento di coordinamento pubblico.

Il campo largo arriva a Napoli per una nuova foto di gruppo, stavolta non nel chiuso di un ristorante ma su un palco, in piazza del Gesù. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni parlano dal palco di Al lavoro per cambiare l’Italia, l’appuntamento annunciato a metà giugno con uno scatto pubblicato sui social. La diretta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Al lavoro per cambiare l’Italia”: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli insieme sul palco a Napoli. La diretta della manifestazione

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Campo largo, l'incontro tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli: A lavoro per cambiare l'Italia

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Temi più discussi: Il campo largo riparte da Napoli, big sul palco per 'cambiare l'italia'; Il campo largo non ha ancora le idee chiare su dove vuole andare; In Svezia ho potuto dedicarmi ai miei figli e cambiare lavoro anche in età avanzata; L’intelligenza artificiale cambierà il lavoro. Il vero rischio è non cambiare con lei.

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