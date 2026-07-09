Il 9 luglio alle 22 si svolgerà la partita tra Francia e Marocco, valida per i quarti di finale del Mondiale. I fantallenatori hanno poche ore per scegliere i giocatori da schierare, con attenzione ai centrocampisti a basso costo. La sfida rappresenta l’ultima occasione per aggiornare le formazioni prima dell’inizio del match.

Ad aprire i quarti di finale del Mondiale sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle ore 22 (ora italiana). Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori difensori e attaccanti low cost, ecco i tre centrocampisti dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Protagonista assoluto nell'ultimo match col Canada con una doppietta, Azzedine Ounahi ha disputato fin qui un ottimo Mondiale, non andando mai sotto la sufficienza. Un rendimento, il suo, che è andato addirittura a crescere con l'inizio della fase a eliminazione diretta: non solo il 13,5 contro il Canada garantito da due gol segnati, ma anche il 7,5 "puro" nella dura sfida con l'Olanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I centrocampisti low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale

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