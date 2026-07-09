Giovedì 9 luglio alle 22 si terrà il primo quarto di finale del Mondiale tra Francia e Marocco. I fantallenatori hanno poche ore per decidere e schierare le formazioni. La partita aprirà la fase a eliminazione diretta del torneo.

Ad aprire i quarti di finale del Mondiale sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle ore 22 (ora italiana). Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori centrocampisti e attaccanti low cost, ecco i tre difensori dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. La Spagna è arrivata ai quarti di finale del Mondiale senza subire gol. Merito di Unai Simon - che comunque non si è dovuto esibire in miracoli fin qui -, del pressing delle Furie Rosse e naturalmente anche delle prestazioni dei propri difensori, tra cui Pau Cubarsí. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I difensori low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale

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