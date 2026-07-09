I cento anni del Napoli presentato il libro di Coppola a Roma
È stato presentato a Roma il libro di Coppola sui cento anni del Napoli. Il volume ripercorre un secolo di storia del club, includendo anche 30 amichevoli significative che hanno coinvolto le squadre in incontri in diverse location. La pubblicazione si concentra sulle partite e gli eventi che hanno segnato il percorso della squadra, evidenziando le emozioni e le tradizioni legate al calcio.
Il calcio delle grandi emozioni, rivivere la magia dello sport più popolare tra la gente riavvolgendo un secolo di storia e le 30 più significative amichevoli che hanno portato le squadre di calcio a esplorare stadi e territori, passioni e tradizioni. L'occasione a cena con l'autore, prezioso format che unisce temi e sentimenti. Indimenticabili. I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle sue amichevoli internazionali” scritto da Gianfranco Coppola giornalista di lungo corso e presidente nazionale della Unione Stampa Sportiva Italiana. Elegante la location: Palazzo Ripetta - Relais & Châteaux?coordinata a cura di Gianni... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Indimenticabili, presentato all'emeroteca Tucci il libro di Gianfranco Coppola
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Napoli è della gente. La festa popolare per i cento anni del nostro Napoli. Appuntamento alle 17:00 del 31 luglio a Piazza dei Martiri, poi corteo ed evento alla Rotonda Diaz fino allo scoccare della mezzanotte. Non delegare, partecipa. facebook
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