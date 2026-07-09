I batteri Vibrio minacciano i mari dell’Europa | quali sono le coste più a rischio la nuova mappa dell’ECDC

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato una mappa che indica le aree marine europee più a rischio di proliferazione dei batteri Vibrio, tra cui il Vibrio vulnificus e il Vibrio cholerae. Le zone più colpite sono quelle con temperature più elevate e condizioni ambientali favorevoli alla crescita di questi batteri. La mappa evidenzia le coste con maggiori probabilità di presenza di Vibrio, senza indicare specifiche località.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato la nuova mappa dei mari d’Europa che mostra dove le condizioni ambientali favoriscono la proliferazione dei batteri Vibrio, tra cui il vibrione del colera e il batterio “mangia-carne” Vibrio Vulnificus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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