Un nuovo prodotto di Hourglass, il Phantom Blur Balm, sta conquistando anche chi preferiva i rossetti matte. Il balsamo labbra promette un effetto “London It Girl”, con una finitura che combina lucentezza e morbidezza. Negli ultimi anni, i rossetti opachi sono stati considerati il massimo dell’eleganza, ma ora si torna a preferire finish più luminosi, come gloss e lip oil, lasciando alle spalle il look opaco.

Per anni ci hanno detto che i rossetti matte erano il massimo dell’eleganza. Poi sono arrivati i gloss, i lip oil e le labbra effetto vetro, e il finish opaco sembrava ormai un ricordo dei tutorial beauty del 2016. Perché il matte è tornato, sì, ma in una versione completamente diversa. Più morbido, più sfumato e soprattutto molto più facile da portare. Il merito è del nuovo Phantom Blur Lip Balm di Hourglass, il prodotto che promette di regalare quell’effetto “labbra naturalmente perfette” che negli ultimi mesi sta conquistando TikTok e le beauty addict. Dimenticate il matte che secca le labbra. Ammettiamolo, la paura è sempre la stessa. Quando leggiamo la parola matte pensiamo subito a labbra che tirano, pellicine in primo piano e rossetti che dopo un’ora sembrano gesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hourglass ha appena convinto anche chi odiava i rossetti matte: il nuovo Phantom Blur Balm è il segreto per le labbra effetto “London It Girl”

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