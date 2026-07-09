Hockey prato | esordio vincente dell’Italia nel primo match di qualificazione agli Europei Ucraina battuta

Notizia in breve

L’Italia ha iniziato con una vittoria il campionato di qualificazione agli Europei di hockey su prato, battendo l’Ucraina nel primo match. La partita si è svolta a Roma durante l’Eurockey Championship Qualifier, torneo organizzato per selezionare le squadre partecipanti alla rassegna continentale del 2027. La squadra italiana ha ottenuto il risultato positivo nell’incontro di questa fase preliminare. La competizione prosegue con altri incontri nel weekend.