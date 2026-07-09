Hockey prato | esordio vincente dell’Italia nel primo match di qualificazione agli Europei Ucraina battuta
L’Italia ha iniziato con una vittoria il campionato di qualificazione agli Europei di hockey su prato, battendo l’Ucraina nel primo match. La partita si è svolta a Roma durante l’Eurockey Championship Qualifier, torneo organizzato per selezionare le squadre partecipanti alla rassegna continentale del 2027. La squadra italiana ha ottenuto il risultato positivo nell’incontro di questa fase preliminare. La competizione prosegue con altri incontri nel weekend.
Comincia con il piede giusto l’avventura dell’Italia all’ Eurockey Championship Qualifier, competizione di hockey su prato maschile in scena questo weekend a Roma creata ad hoc per completare il quadro dei partecipanti in vista della rassegna del vecchio continente prevista nel 2027. In occasione del match inaugurale gli azzurri hanno infatti sconfitto l’Ucraina, imponendosi per 6-2 in una sfida a senso unico. Inizio tuttavia in salita per gli azzurri che, al secondo minuto di gioco, subiscono lo 0-1 ad opera di Andrii Joshelenko, salvo poi ripristinare gli equilibri dopo tre giri di orologio con Gianluca Frascino, andando così al riposo con il parziale di 1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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