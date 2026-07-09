Ho già visto succedere a molti quel che sta subendo Sigfrido Ranucci

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista è stato oggetto di attacchi e minacce pubbliche, simili a quanto accaduto in passato ad altri professionisti del settore. Le azioni sono state motivate da motivazioni personali e da comportamenti vendicativi, alimentati anche da atteggiamenti narcisistici. Nessuna persona è stata coinvolta direttamente, ma si registrano ingiurie e pressioni sui social media. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra stampa e alcuni soggetti pubblici.

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Ciò che sta subendo Sigfrido Ranucci (e Report ), l’ho visto capitare molte volte ed è uno spettacolo meschino figlio di due pulsioni distinte: la vendetta ed il narcisismo. Ho incontrato il funzionario pubblico che fa letteralmente la storia nella prevenzione della infiltrazione mafiosa nelle concessioni rurali, che per questo subisce un attentato potenzialmente letale e c’è chi comincia a insinuare il dubbio che quell’attentato, di cui il funzionario è sicuramente vittima, non lo abbia voluto la mafia ma qualche amico senza pudore che intenda farci sopra una speculazione politica. Ho incontrato il testimone di giustizia che con le sue... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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