Harry Styles e gli Oasis a Roma in concerto? Le parole di Onorato

L’assessore alla cultura di Roma ha dichiarato di lavorare per portare in città i concerti di Harry Styles e degli Oasis. Attualmente, non sono state confermate date o dettagli specifici sugli eventi.

Alessandro Onorato, assessore alla cultura di Roma, sta lavorando per portare Harry Styles e gli Oasis in concerto a Roma L’assessore alla cultura di Roma,Alessandro Onorato, ha parlato del futuro dei concerti a Roma, sottolineandola volontà di voler portare Harry Styles e gli Oasis ad esibirsi nella capitale.Lo scorso anno ifratelli Gallagherhanno fatto un tour mondiale molto grande che, però, non ha toccato l’Italia. Stesso destino toccato aHarry Stylesche ha deciso di esibirsi ma non nel Bel Paese. Dunque il 2027 si prepara ad essere un anno pieno di concerti importanti, tanto che Roma dovrà trovare il giusto incastro per tutto. Onoratoha chiarito chegli Oasis hanno già dato la loro preferenza: lo stadio, quindi si prevede che a luglio 2027 potrebbero fare ben due date all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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