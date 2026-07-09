LUGANO – Come altri ricchi norvegesi, tra cui Kjell Inge Rekke, multimiliardario magnate della pesca, anche Alfie Haaland, padre di Erling, una delle star dei mondiali statunitensi e della Premier League inglese, ha lasciato il suo Paese scegliendo la Svizzera, per ragioni fiscali. Il 53 enne ex-calciatore ha scelto Andermatt, nel Canton Uri, diventata una delle località turistiche più esclusive della Confederazione, grazie agli investimenti del miliardario egiziano Samil Sawiris. Ad Andermatt non solo le temperature, sia d’estate che d’inverno, sono simili a quelle del Paese scandinavo, ma soprattutto l’imposizione sul reddito delle persone fisiche è del 12,96%, contro il 22% della Norvegia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Haaland fa gol anche al fisco norvegese. Il patrimonio va in Svizzera grazie al padre

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Haaland scores his second goal against Senegal.

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