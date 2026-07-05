Brasile Norvegia la partita di Haaland | il focus sulla prestazione dell’attaccante
Durante gli ottavi di finale del Mondiale 2026, l’attaccante ha segnato il suo quinto gol nel torneo, risultando uno dei protagonisti della partita tra Brasile e Norvegia. La sua prestazione è stata al centro dell’attenzione, con azioni che hanno contribuito alla dinamica del match. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto il suo impatto sul punteggio finale, confermando il ruolo di protagonista nel torneo.
Brasile Norvegia, la partita di Haaland: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante agli ottavi di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di Brasile Norvegia, la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Erling Haaland, attualmente a quota 5 gol in questa edizione del torneo. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Haaland. PRIMO TEMPO Al 4? prima sponda girato di spalle su un lancio da lontano, sarà questo probabilmente uno dei compiti ai quali verrà sollecitato maggiormente. Sul primo corner si nota che incaricato della sua marcatura è Rayan. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
FC 26 Brazil vs Norway Round Of 16 | Neymar Jr. vs Erling Haaland | World Cup Knockout Drama
Notizie e thread social correlati
Costa d’Avorio Norvegia, la partita di Diomande: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, Yan Diomande è stato uno dei protagonisti della partita tra Costa d’Avorio e Norvegia.
Brasile Giappone, la partita di Endrick: il focus sulla prestazione dell’attaccanteEndrick, attaccante brasiliano, ha giocato nei sedicesimi di finale contro il Giappone.
Temi più discussi: Brasile - Norvegia ai Mondiali calcio 2026 oggi: Risultato in diretta LIVE · Partite 5 luglio | Aggiornamenti in tempo reale; Ottavi Mondiali 2026, Brasile-Norvegia: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Il Brasile contro il tabù vichingo: la Seleçao non ha mai battuto la Norvegia nella sua storia; Dove vedere in tv Brasile-Norvegia, ottavi di finale del Mondiale.
Brasile Norvegia - 2 ore al calcio d'Inizio! Pre-partita: Come nel miglior cinema muto, a volte le immagini e l'entusiasmo parlano da soli. #HelenaPrestes #JavierMartinez Linea allo studio. x.com
MONDIALI I In Brasile le chiese spostano le funzioni religiose per la partita della Seleção. Il match con la Norvegia per l'accesso ai quarti sarà trasmesso anche in numerosi luoghi di culto evangelici #ANSA facebook
Dove posso guardare la partita del Brasile? reddit
Brasile-Norvegia 0-2 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: doppietta di Erling HaalandLa partita dei Mondiali 2026 in diretta da New York: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Brasile-Norvegia, partita degli ottavi ... fanpage.it
Brasile Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Brasile Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026 in programma stasera. Tutte le informazioni ... tpi.it