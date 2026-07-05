Brasile Norvegia la partita di Haaland | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Notizia in breve

Durante gli ottavi di finale del Mondiale 2026, l’attaccante ha segnato il suo quinto gol nel torneo, risultando uno dei protagonisti della partita tra Brasile e Norvegia. La sua prestazione è stata al centro dell’attenzione, con azioni che hanno contribuito alla dinamica del match. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto il suo impatto sul punteggio finale, confermando il ruolo di protagonista nel torneo.