Guerra tra ex per la casa comprata ad un’asta

Un pensionato di 76 anni ha anticipato oltre 61.000 euro a una donna di 23 anni per acquistare un appartamento all’asta giudiziaria a Trecastelli. Ora l’uomo chiede la restituzione di quella somma, sostenendo di averla prestata, mentre la donna afferma che si trattava di un regalo d’amore. La disputa tra i due riguarda la proprietà dell’immobile e la richiesta di denaro, con l’uomo che rivendica il suo diritto a riavere la somma investita.

Guerra tra ex per la casa comprata all’asta: lui rivuole 61mila euro, lei diceva che era un regalo d’amore. Un pensionato, oggi 76enne, ha anticipato oltre 61mila euro alla compagna di 23 anni più giovane, per permetterle di comprare un appartamento all’asta giudiziaria a Trecastelli. Poi la relazione finisce. Lei sostiene che non fosse un prestito, ma una donazione indiretta durante la loro storia sentimentale. Lui pretende invece la restituzione. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso di lei, confermando che quei 61.113,50 euro erano un mutuo tra privati e non un atto di liberalità. E condannandola a pagare anche 14mila euro di spese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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