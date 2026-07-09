Gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid aerei contro obiettivi militari iraniani lungo la costa meridionale del paese. Le operazioni sono state giustificate come un tentativo di limitare le capacità di Teheran di interferire con la navigazione nello Stretto di Hormuz. L’amministrazione americana ha dichiarato che queste azioni violano un accordo esistente, mentre l’ex presidente ha affermato che l’Iran avrebbe cercato un contatto per ripristinare il dialogo.

La crisi in Medio Oriente torna a precipitare. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi militari iraniani lungo la costa meridionale del Paese, sostenendo di voler ridurre la capacità di Teheran di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz. La risposta iraniana non si è fatta attendere: le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrein, mentre nella regione si sono attivate le difese aeree e sono risuonate le sirene di allarme. Donald Trump rivendica l’operazione come una rappresaglia per gli attacchi contro le navi commerciali, ma continua a sostenere che l’Iran sarebbe interessato a un accordo, pur dubitando della sua affidabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, nuovi raid Usa: “Violano l’intesa”. Trump: “Ci hanno chiamato, vogliono l’accordo”

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Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

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