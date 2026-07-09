Grandi novità ad Amici 26 | parla Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Amici 26 subirà modifiche rispetto alle edizioni precedenti. Le dichiarazioni arrivano in risposta a indiscrezioni diffuse nelle settimane scorse. La trasmissione si appresta a cambiare format e modalità di conduzione, senza dettagli specifici su eventuali nuove caratteristiche. La produzione ha comunicato l’intenzione di rinnovare il programma, ma non sono stati forniti ulteriori particolari sui contenuti o sui nuovi criteri di selezione.

Amici 26 si prepara a cambiare e le parole di Pier Silvio Berlusconi arrivano a confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato ha affrontato diversi temi legati alla prossima stagione televisiva, soffermandosi anche sul futuro del talent show di Maria De Filippi. Senza entrare nei dettagli, Berlusconi ha ribadito che sono in arrivo novità importanti per il programma, alimentando l’attenzione su possibili cambiamenti già anticipati da alcune fonti. Le parole di Pier Silvio Berlusconi. Nel corso della presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Amici 26 subirà delle modifiche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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