La presentazione del libro “Questa è l’ultima” si è svolta a Villa Ardizzone, a Catania. L’evento ha visto la partecipazione di Nathan Romania di Piscopo, al suo debutto letterario. La presentazione si è svolta nella storica cornice della villa, attirando un pubblico interessato. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardanti l’affluenza o eventuali interventi.

?La storica cornice di Villa Ardizzone a Catania ha ospitato la presentazione del libro d’esordio di Nathan Romania di Piscopo, dal titolo “ QUESTA E’ L’ULTIMA. poi smetto. forse ” ( NABIS editrice ). L’evento, coordinato dalle padrone di casa Rosina e Lea Ardizzone, si è trasformato in un intenso momento di condivisione e riflessione che ha superato le consuete formalità dei salotti letterari, attirando oltre 150 partecipanti.? L’autrice, scegliendo di firmarsi con lo pseudonimo d’arte legato a un intimo ricordo paterno, mette a nudo nel volume un percorso interiore profondo: il testo racconta l’impatto tra il rigore degli ambienti istituzionali romani e una forte passione personale, culminando nella nascita dell’Accademia del Garbo come forma di riscatto e rinascita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Grande successo a Villa Ardizzone per il debutto letterario di Nathan Romania di Piscopo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dal cinema alla penna: il debutto letterario di Matteo Ricca

Matera, tra Sassi e Apache: il debutto letterario di Alberto RubinoUn evento drammatico coinvolge quattro amici che vivono tra i Sassi di Matera e un gruppo di Apache.

Argomenti più discussi: Nell’elegante giardino di Villa Ardizzone ecco La Mia Sicilia, con la cantante autentica perla del jazz Made in Sicily; Art Nouveau Week 2026; Nathan Romania di Piscopo presenta il suo primo romanzo; Liberty sotto le stelle: visita guidata e aperitivo a Villa Ardizzone.