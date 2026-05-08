Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato martedì 17 marzo su Canale 5, segnando il ritorno del reality nella programmazione televisiva. Le puntate sono state trasmesse regolarmente, permettendo al pubblico di seguire le prime dinamiche tra i concorrenti. La trasmissione coinvolge un cast di partecipanti scelti appositamente per questa edizione, e la sua conclusione è prevista per un giorno ancora da definire.

L’attesa è finita. Il Grande Fratello Vip martedì 17 marzo ha preso il via su Canale 5 e i telespettatori hanno avuto finalmente modo di ‘entrare’ nella casa più spiata d’Italia. Proprio come i concorrenti, i veri protagonisti della trasmissione di successo. Alla conduzione Ilary Blasi, che è.🔗 Leggi su Today.it

Grande Fratello Vip 2026 puntate, cast concorrenti e quando finisce

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