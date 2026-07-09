Il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara non è stato finalizzato. La trattativa, che sembrava vicina alla conclusione, si è bloccata, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui tempi di ripresa.

Sembrava prossima alla chiusura, invece si complica la trattativa per il rinnovo contrattuale dell’azzurro Antonio Vergara. “S’è bloccato il rinnovo di Antonio Vergara. Il calciatore che più di ogni altro ha emozionato il Maradona nell’ultima stagione, un figlio della città cresciuto nel vivaio ed esploso prima in Champions e poi in campionato. La trattativa sembrava ormai al traguardo e invece è arrivata la frenata. Brusca: la storia s’era avviata così bene da autorizzare addirittura l’idea di una firma nel weekend, ma evidentemente nelle ultime ore qualcosa è cambiato all’improvviso. Non è detto che le parti non riescano a ricucire nel nome della soddisfazione reciproca, per carità, ma al momento non c’è convergenza tra domanda e offerta e l’intesa è sfumata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Grana Vergara, non c’è accordo per il rinnovo

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