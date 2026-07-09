Se le tensioni in Medio Oriente dovessero riaccendersi e si verificasse una forte rivalutazione degli asset statunitensi, l’area euro potrebbe vedere una crescita più lenta e un’inflazione che potrebbe raggiungere il 5 per cento. Questa combinazione di eventi rischierebbe di influenzare negativamente l’economia della regione, secondo quanto dichiarato.

«Qualora entrambi i rischi della ripresa delle tensioni in Medio Oriente e di una potenziale forte rivalutazione degli asset statunitensi si concretizzassero, l’area euro registrerebbe una crescita più debole e un’inflazione più elevata. Le simulazioni del Mes indicano che, in uno scenario così grave, in cui entrambi gli shock si verificassero contemporaneamente, l’area euro potrebbe entrare in territorio leggermente negativo, mentre l’inflazione potrebbe raggiungere quasi il 5% entro la fine dell’anno». Lo ha detto il Direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (MES), Pierre Gramegna, al termine dell’Eurogruppo.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Gramegna (Mes): «Con ripresa tensioni in Iran possibile inflazione al 5%»

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