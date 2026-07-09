Gout Gout si è infortunato ai muscoli della parte posteriore della coscia e non potrà partecipare ai Mondiali Under 20 di atletica, programmati a Eugene dal 5 al 9 agosto. L’atleta, considerato un prodigio della velocità mondiale, ha subito un lungo stop a causa dell'infortunio. La sua assenza è stata confermata poco prima dell’inizio della competizione.

Gout Gout si è seriamente infortunato ai muscoli della parte posteriore della coscia e non prenderà parte ai Mondiali U20 di atletica, che si disputeranno a Eugene (USA) dal 5 al 9 agosto. Il velocista australiano si è fatto male alla gamba sinistra durante un allenamento a Brisbane e la risonanza magnetica ha evidenziato uno strappo muscolare di terzo grado, che richiederà alcuni mesi di cure per poter tornare in pista in maniera brillante. La grande promessa dello sprint internazionale ha fatto sapere, tramite i propri profili social, che si concentrerà sulla riabilitazione nei prossimi mesi, in modo da tornare più forte nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gout Gout si infortuna! Lungo stop per il prodigio della velocità mondiale: “La gamba sinistra…”

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Gout Gout rompió la barrera de los 20 segundos en los 200 mts. y superó el registro de Usain Bolt

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