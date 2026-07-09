Gorlago si veste di luci musica e festa per una serata tutta da vivere | torna ColoriAmo la Notte

Il centro storico di Gorlago si anima sabato 11 luglio 2026 con l’edizione 2026 di “ColoriAmo la Notte”. La piazza principale e le strade si riempiranno di luci, musica e decorazioni colorate, trasformandosi in un grande palcoscenico all’aperto. La manifestazione, molto partecipata, prevede spettacoli, installazioni luminose e intrattenimento per tutta la serata.

Il centro storico di Gorlago è pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare una delle manifestazioni più amate e partecipate del territorio: “ ColoriAmo la Notte ”, che torna sabato 11 luglio 2026 con una nuova edizione ricca di colori, emozioni e sorprese. A partire dalle ore 19.00, piazze, vie e angoli del paese prenderanno vita con un programma intenso e coinvolgente che si svilupperà lungo tutta la serata, fino a notte inoltrata. Nata come iniziativa per valorizzare il centro cittadino e promuovere la sinergia tra cittadini, attività economiche e mondo associativo, la manifestazione si è negli anni affermata come un appuntamento simbolico per la comunità di Gorlago, capace di unire generazioni diverse in un’unica, grande festa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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