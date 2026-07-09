Serge Gnabry attende con ansia il suo prossimo gol con il Bayern Monaco, dopo aver recuperato da un infortunio all’adduttore. L’attaccante tedesco ha saltato il Mondiale a causa del problema fisico e ora si prepara a tornare in campo. La squadra si allena regolarmente, ma Gnabry non ha ancora segnato dopo il rientro. La sua ripresa è molto attesa dai tifosi e dalla società.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Serge Gnabry sta contando i giorni che mancano prima di poter festeggiare di nuovo un gol con il Bayern Monaco, dopo che un infortunio all’adduttore ha infranto il suo sogno di Coppa del Mondo. Gnabry era assente per la deludente stagione della Germania in Nord America, terminata con una sconfitta ai rigori contro il Paraguay ai sedicesimi, dopo aver sostenuto la questione ad aprile. È stato escluso per un "periodo prolungato" dopo essersi infortunato in allenamento, ha mancato anche la finale della stagione vincente del Bayern in Bundesliga e la sconfitta in semifinale di Champions League contro i futuri campioni del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Gnabry vuole tornare tra i gol del Bayern dopo aver saltato il Mondiale

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