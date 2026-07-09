Gli Enjoy Sharks campioni d’Italia Lo scudetto del baskin resta in città
Gli Enjoy Sharks hanno vinto per il terzo anno consecutivo il campionato nazionale di baskin, categoria CSI. Nella finale disputata recentemente, la squadra di Cernusco ha battuto gli Sgangherati del River Basket di Orzinuovi con il punteggio di 77-61. La partita si è svolta nei giorni scorsi, portando lo scudetto del basket integrato nella stessa città.
Ancora campioni d’Italia. Gli Enjoy Sharks conquistano per il terzo anno consecutivo il titolo nazionale Csi di baskin. Nella finale disputata nei giorni scorsi la formazione cernuschese ha superato gli Sgangherati del River Basket di Orzinuovi con il punteggio di 77-61, riportando in città lo scudetto del basket integrato. Un successo che arriva a pochi mesi dal Gelso d’Oro, la benemerenza civica assegnata dal Comune per celebrare non solo i risultati sportivi, ma soprattutto il valore sociale di un’esperienza diventata un punto di riferimento per il territorio. Nati nel 2017 da un’iniziativa di Enjoy Care, gli Sharks rappresentano uno dei progetti più significativi di sport inclusivo della Martesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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