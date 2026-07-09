Gli Enjoy Sharks campioni d’Italia Lo scudetto del baskin resta in città

Notizia in breve

Gli Enjoy Sharks hanno vinto per il terzo anno consecutivo il campionato nazionale di baskin, categoria CSI. Nella finale disputata recentemente, la squadra di Cernusco ha battuto gli Sgangherati del River Basket di Orzinuovi con il punteggio di 77-61. La partita si è svolta nei giorni scorsi, portando lo scudetto del basket integrato nella stessa città.