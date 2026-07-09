Sono stati trovati alimenti scaduti o prossimi alla data di scadenza gettati via senza controllare, spesso dopo aver scritto “preferibilmente entro” senza rispettare le indicazioni. Molti consumatori eliminano i prodotti alimentari anche se non hanno ancora superato la data di scadenza, solo perché non sono certi o perché si affidano alla dicitura “preferibilmente entro”. La pratica di scartare alimenti prima del termine indicato continua a essere diffusa anche in presenza di avvisi scritti.

A casa mia, come credo nelle vostre, c’è un’ossessione: leggere le date di scadenza dei prodotti alimentari. Che sarebbe cosa buona e giusta se non che si butta senza problemi, magari imprecando, tutto ciò su cui è scritto non “da consumarsi entro.” ma anche “da consumarsi preferibilmente entro”. Ieri Food & Wine ha raccontato che oltreoceano sono ancora più complicati: dal primo luglio in California è entrata in vigore una legge che prova a mettere ordine in una delle zone più misteriose del supermercato: le date stampate sulle confezioni. Negli Stati Uniti circolavano più di cinquanta formule diverse, da “best before” a “enjoy by”, da “expires on” al famigerato “sell by”, spesso interpretate tutte nello stesso modo: dopo quel giorno il cibo è scaduto e va buttato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli alimenti che buttate dopo il “preferibilmente entro” Leggete questo pezzo prima di farlo. Preferibilmente

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CIBO SCADUTO NON BUTTARLO! Ecco quando puoi ancora mangiarlo

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