Giuseppe Conte non risponde al telefono, facendo scattare l’attacco di FdI. La polemica nasce dopo che, in passato, si è limitato a comunicare con messaggi anche a tarda notte e ha imposto l’uso delle mascherine, impedendo agli altri di parlare. Ora che le restrizioni sono allentate, Conte non risponde alle chiamate. La vicenda si inserisce in un quadro di tensione politica tra il Movimento 5 Stelle e FdI.

Prima ci ha imbavagliati tutti con le mascherine e poteva parlare solo lui. Abusava del diritto con comunicazioni anche alle due di notte. Ora che siamo tutti a labbra libere, si è tappato la bocca. Giuseppe Conte è impegnato da settimane in uno slalom sfiancante per evitare di essere ascoltato dalla commissiona parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, di cui fa parte. Fratelli d’Italia vuole sentire l’ex premier, tuttavia convocarlo sarebbe irrituale finché egli non si dimette dall’organismo, perché altrimenti reciterebbe sia il ruolo di inquisitore sia quello di testimone. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48463935 A Giuseppi piace la doppia parte in commedia, ma stavolta non sarebbe il caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte non risponde al telefono: farsa grillina, FdI all'attacco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Commissione Covid, Lisei: “Ho messo Conte nell’elenco delle audizioni e l’ho fatto chiamare, ma non risponde al telefono “La commissione Covid ha convocato un ex capo del governo per un’audizione, ma quest’ultimo non ha risposto al telefono.

Superbonus, FdI picchia duro: "Frodi per 192 miliardi, Giuseppe Conte disastroso"Il governo ha stimato che le frodi legate al superbonus e ai bonus facciate dal 2020 al 2025 ammontano a circa 192 miliardi di euro.

Temi più discussi: Blog | Conte e la Commissione Covid: la trasparenza non funziona con la clausola di salvaguardia; Inchiesta mascherine, Conte: Due anni fa ho chiesto di essere ascoltato, non mi hanno mai chiamato; Commissione Covid, Conte scrive a Lisei: Ditemi la data della mia audizione, lo chiedo da due anni; Commissione Covid, Bignami si dimette per essere ascoltato: Esempio per Conte. Presidente M5S: Non scappo.

Giuseppe #Conte risponde a #Bignami: Sono ormai quasi due anni da quando ho offerto al presidente Marco Lisei, la mia disponibilità a essere audito in Commissione (Covid, ndr) nelle forme e nei modi ritenuti congrui. Da allora non ho mai revocato quest - X x.com

Per una volta siamo dalla parte di Giuseppe ConteUn processo di piazza sul covid voluto dai partiti di governo, con una commissione a maggioranza dei partiti di governo, presieduta da un esponente dei ... huffingtonpost.it

Pronto a lasciare. L’annuncio a sorpresa di Giuseppe Conte è arrivatoIl confronto politico attorno alla gestione dell’emergenza sanitaria e alle sue ricadute istituzionali continua a produrre nuove frizioni tra maggioranza e ... thesocialpost.it