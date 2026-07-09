Giugliano saluta Carlo Russo decano dei chirurghi della città

Non è più con noi Carlo Russo, per anni primario di Chirurgia dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. “Il Professore”, come in tanti amavano chiamarlo, si è spento ieri dopo aver combattuto con tenacia, per anni, contro la malattia. Figlio di Caterina De Rosa e Raffaele Russo, dopo aver concluso il servizio militare si era laureato in Medicina, intraprendendo fin da subito la carriera sanitaria. Esempio di assoluta dedizione al lavoro, era considerato uno dei medici più stimati della città di Giugliano. Innumerevoli le vite salvate grazie alla sua competenza, alla sua esperienza e alle sue straordinarie capacità professionali. Lascia i figli Raffaele, Caterina e Annetta e un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le qualità di medico, di uomo e di padre. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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