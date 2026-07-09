Un giovane di 28 anni è morto dopo un incidente in scooter avvenuto mercoledì mattina a Seiano, nel territorio di Vico Equense. Le sue ferite gravi lo hanno portato a perdere la vita durante la notte in ospedale. La comunità di Gragnano e la Costiera sorrentina sono in lutto per la scomparsa. La vittima proveniva dalla frazione di Aurano. L’incidente ha avuto grande risonanza locale.

La comunità di Gragnano e l’intera Costiera sorrentina sono in lutto per la morte di Giovanni Caiazzo, 28 anni, originario della frazione di Aurano. Il giovane è deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina a Seiano, nel territorio di Vico Equense. Lo scontro sulla Statale Sorrentina. L’incidente si è verificato lungo la strada statale 145. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne stava viaggiando in scooter in direzione Sorrento quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un camion che procedeva nel senso opposto di marcia. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Vico Equense, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giovanni Caiazzo muore a 28 anni dopo un incidente in scooter: lutto tra Gragnano e la Costiera sorrentina

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