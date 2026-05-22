Un incidente stradale si è verificato oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, coinvolgendo uno scooter e un mezzo pesante. La collisione è avvenuta tra via Francesca Romea e via Divisione Alpina. Un uomo di 69 anni è deceduto a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.

Altopascio (Lucca), 22 maggio 2026 – Tragico incidente stradale tra via Francesca Romea e via Divisione Alpina ad Altopascio. Un uomo di 69 anni ha perso la vita. In base alle prime informazioni sulla dinamica, la vittima era in scooter quando si è scontrato per cause ancora in fase di accertamento con un mezzo pesante. È successo intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 22 maggio. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori della Misericordia Montecarlo ed è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Nonostante l’intervento dei soccorritori però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo nello scontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 69 anni, tragico incidente tra scooter e mezzo pesante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIM'ORA 18ENNE MORTA SUL COLPO IN UN TERRIBILE INCIDENTE TRA SCOOTER AUTO - RIMINI

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Muore in scooter, tragico incidente a Monteroni

Ancona, incidente tra 4 auto e un mezzo pesante dentro la galleria della Montagnola. Gravissimo un bimbo di 3 anniANCONA - I Vigili del fuoco della centrale di Ancona sono impegnati dalle 17,40 all’interno della galleria della Montagnola per lo scontro che ha...

Muore a 69 anni, tragico incidente tra scooter e furgoneÈ successo sulla via Romea ad Altopascio. Intervenuti i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi della polizia locale ... lanazione.it

In scooter contro un autocarro ad Altopascio, muore a 69 anniDramma poco prima di mezzogiorno in via Francesca Romea all'incrocio con via Divisione Alpina Julia: inutili i soccorsi ... luccaindiretta.it

#ricordiamodomani #18maggio 1988 muore #EnzoTortora, bravo giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. Assunto dalla RAI a soli 23 anni, fra le conduzioni televisive ricordiamo la Domenica sportiva e Portobello. Fu, purtroppo, vittima di un grave error x.com