Ghd firma lo splendido look sposa di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha scelto ghd per il suo matrimonio, affidandosi all’azienda per l’acconciatura. La collaborazione tra la cantante e ghd si rinnova nel giorno più importante, con un look luminoso che promette di essere di tendenza. La decisione conferma un rapporto duraturo basato su fiducia e innovazione, sottolineando l’importanza del brand nel settore dell’hairstyling. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo al look scelto o all’evento.

. Un sodalizio artistico e di fiducia che si rinnova nel giorno più importante, con un’acconciatura luminosa destinata a fare tendenza. Aurora Ramazzotti ha scelto ghd per il giorno del suo matrimonio, confermando un legame costruito nel tempo e fondato su fiducia, innovazione e una visione condivisa della bellezza. Per un’occasione così speciale, la conduttrice e content creator ha puntato su un hairlook capace di esaltare la sua naturale eleganza, senza snaturarne l’identità. Una decisione che va oltre la semplice collaborazione: ghd si afferma ancora una volta styling partner di Aurora anche nel giorno più importante della sua vita, mettendo la propria esperienza al servizio di un look destinato a diventare iconico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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