Per ora nessun ribaltone e il bando può continuare il suo iter. La seconda sezione del Tar Puglia ha respinto l'istanza cautelare per sospendere la gara di gestione quinquennale dello stadio San Nicola di Bari e ha stabilito la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica fissata per il 23 febbraio del 2027. Il ricorso era stato presentato dall'azienda di servizi e pulizie, la barese «La Lucente», che contestava al Comune di non essere stata messa nelle condizioni di partecipare perché penalizzata dal vantaggio competitivo della Ssc Bari, per via di una programmazione di eventi e concerti già definitiva, di cui non vi era traccia negli atti della gara (i concerti di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Max Pezzali e Tiziano Ferro, quest'ultimo svoltosi nella serata di mercoledì 8 luglio). 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Gestione stadio, il Tar respinge la richiesta di sospensiva della «Lucente»: si aspetta la decisione nel merito a febbraio

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