Gazzetta dello Sport | Napoli Lobotka e De Bruyne al centro della nuova era azzurra

Da napolipiu.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a una nuova fase, con una forte attenzione alle certezze tecniche e alla volontà di preservare l’identità sviluppata negli ultimi anni. Tra i protagonisti di questa fase ci sono il centrocampista e il trequartista, considerati elementi chiave per il progetto della squadra. La squadra si sta concentrando sui propri punti di forza, cercando di consolidare la propria posizione nel campionato e di mantenere un approccio competitivo. La rosa si sta adattando alle nuove sfide, con particolare attenzione alle figure di riferimento in campo.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli che verrà riparte dalle sue certezze tecniche e dalla volontà di mantenere viva l’identità costruita negli ultimi anni. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il futuro azzurro continuerà ad avere nel 4-3-3 il proprio marchio di fabbrica e uomini come Stanislav Lobotka e Kevin De Bruyne saranno i punti di riferimento della nuova gestione tecnica. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il club consideri lo slovacco e il belga pilastri imprescindibili per affrontare il prossimo ciclo, indipendentemente da chi sarà il nuovo allenatore tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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