Gaza attacco israeliano Katz | restiamo in Libano
Un attacco israeliano nel sud di Gaza City ha causato quattro morti, tra cui un funzionario egiziano e due bambini. Israele ha dichiarato di voler rimanere in Libano, rispondendo alle richieste degli Stati Uniti di ritirarsi. La raid ha coinvolto un’area densamente popolata, senza conferme di altri feriti. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’attacco o sui responsabili è stato fornito.
Attacco israeliano nel sud di Gaza City: quattro morti, tra cui un funzionario egiziano e due bambini. E sul ritiro dal Libano Israele risponde seccamente agli Usa. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Gaza, attacco israeliano. Katz: restiamo in Libano
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