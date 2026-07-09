Gaza attacco israeliano Katz | restiamo in Libano

Notizia in breve

Un attacco israeliano nel sud di Gaza City ha causato quattro morti, tra cui un funzionario egiziano e due bambini. Israele ha dichiarato di voler rimanere in Libano, rispondendo alle richieste degli Stati Uniti di ritirarsi. La raid ha coinvolto un’area densamente popolata, senza conferme di altri feriti. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’attacco o sui responsabili è stato fornito.