Il prezzo tutelato del gas naturale a giugno 2026 è di 0,50 euro per metro cubo. Rispetto a ieri, il PSV, il punto di riferimento del mercato, è in calo. Il costo del gas aggiornato ogni giorno è importante per chi monitora le spese domestiche e desidera pianificare i pagamenti. La variazione del prezzo può influenzare le bollette e le scelte di consumo.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di gas consente di valutare l’impatto dei consumi e di confrontare le offerte tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas, lieve rialzo per il prezzo tutelato: a giugno 2026 si paga 0,50 €/Smc. PSV in calo rispetto a ieri

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