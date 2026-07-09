Ganna Academy ecco lo sbarco tra gli juniores nel 2027
Nel 2027, la Filippo Ganna Academy farà il suo debutto tra gli juniores. Il progetto, ideato da Filippo Ganna, mira a coinvolgere i giovani nel ciclismo e si inserisce nel programma di sviluppo della squadra. La formazione sarà dedicata ai ciclisti emergenti, con l’obiettivo di offrire loro un percorso di crescita e formazione tecnica. L’inizio delle attività è previsto per l’anno prossimo.
La Filippo Ganna Academy entra nel mondo juniores, nel 2027 il progetto voluto da Filippo Ganna per avvicinare i giovani al ciclismo farà il suo esordio nella categoria. Un progetto importante che prevederà un calendario di alto livello con competizioni all'estero ed avrà l'ambizione di pilotare i giovani atleti nella categoria più importante del ciclismo giovanile con competenza e professionalità. Il team vedrà come suo vivaio ufficiale le squadre allievi delle società G.S. Aspiratori Otelli, Esperia Piasco, Pedale Ossolano e Vigor Cycling Team. La Società U.C. Piasco che si presenta come una delle più importanti realtà della categoria in Piemonte ha sposato il progetto entrando a farne parte integrante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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