ganna academy ecco lo sbarco tra gli juniores nel 2027

Notizia in breve

Nel 2027, la Filippo Ganna Academy farà il suo debutto tra gli juniores. Il progetto, ideato da Filippo Ganna, mira a coinvolgere i giovani nel ciclismo e si inserisce nel programma di sviluppo della squadra. La formazione sarà dedicata ai ciclisti emergenti, con l’obiettivo di offrire loro un percorso di crescita e formazione tecnica. L’inizio delle attività è previsto per l’anno prossimo.