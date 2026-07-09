Il Milan ha preso una decisione definitiva sul futuro di Pulisic dopo il Mondiale. L’esterno rossonero non ha segnato durante la competizione e ha accusato vari problemi fisici nel corso del torneo. Le sue prestazioni sono state considerate al di sotto delle aspettative, influenzando le valutazioni sul suo ingaggio e sulla sua permanenza nel club. La società analizzerà ora le prossime mosse in relazione alla sua posizione contrattuale, senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

L’esterno rossonero ha disputato un Mondiale al di sotto delle aspettative con la casacca della Nazionale statunitense. Zero gol messi a segno e diversi problemi fisici accusati nel corso di questo Mondiale. Christian Pulisic ha deluso le aspettative con la sua Nazionale statunitense e adesso sono in moltissimi a chiedersi quale sarà il suo futuro. Il Milan, in ogni caso, sembra già aver preso una decisione definitiva in tal senso. Pulisic (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’Infortunio rimediato alla caviglia e al ginocchio e il flop mondiale non incideranno minimamente sulle strategie del Milan, che ripartirà da Christian Pulisic: il 27enne... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Calciomercato.it - Futuro Pulisic, c’è la decisione definitiva del Milan dopo il Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, addio Pulisic: sirene Usa, lo strappo dopo il mondiale?Christian Pulisic, attualmente al Milan, è al centro di voci di mercato dopo le sue prestazioni al Mondiale con la nazionale statunitense.

Milan, incognita Pulisic tra fragilità e nodi tattici: futuro che passa dal MondialeNel corso della stagione, il giocatore statunitense ha registrato un inizio molto positivo, segnando otto reti in campionato, con l’ultima realizzata...

Temi più discussi: Pulisic e Leao, quale futuro: la strategia del Milan è opposta; Romano - La volontà del Milan per il futuro di Pulisic e la verità sulla Roma: le ultime; Le prime parole di Amorim: l'importanza di Modric, perché è arrivato Ramos, il futuro di Leao e Pulisic per un Milan all'attacco; Eliminati dal Mondiale, scontenti e infortunati: Milan, che fare adesso coi tuoi attaccanti?.

Gimenez e Pulisic si infortunano e il loro futuro al Milan è incertoLe sfide incrociate di Santiago Gimenez e Christian Pulisic tra infortuni, un Mondiale deludente e il futuro incerto al Milan. Santiago Gimenez e Christian Pulisic si trovano in un periodo di grande i ... notiziemilan.it

[Romano] Non c'è alcun accordo con Glasner, nulla si è concretizzato oltre la riunione tenutasi 10 giorni fa. Amorim e Matthias Jaissle sono ora in pole position, con il lavoro di allenatore del Milan che dovrebbe essere deciso entro pochi giorni o addirittura ore reddit

Pulisic e Leao, quale futuro: la strategia del Milan è oppostaL'americano ha tante pretendenti, le parole di Cardinale sul portoghese: gli scenari possibili per i due talenti rossoneri ... tuttosport.com