Un giovane albanese è stato denunciato dopo aver tentato di entrare in una casa a Reggiolo. La polizia ha scoperto che i complici avevano costruito una scala umana per permettergli di salire al secondo piano. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto. La scena è stata ricostruita attraverso le testimonianze e i rilievi sul luogo. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Reggiolo (Reggio Emilia), 9 luglio 2026 – Hanno realizzato una specie di scala umana per consentire al ladro di entrare in un’abitazione di Reggiolo, con intenzioni furtive. Nei guai un cittadino albanese di 29 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver aiutato il complice a salire fino a una finestra aperta, nella serata del 18 giugno scorso, per entrare nelle stanze e rubare oggetti di valore tra cui una borsa firmata da 1500 euro, un braccialetto, una carta di credito (risultata non attiva) e bigiotteria varia. La derubata, una donna di 64 anni, ha presentato denuncia facendo avviare le indagini. Grazie alla videosorveglianza si è arrivati all’identificazione dell’albanese, mentre sono ora in corso ulteriori indagini per risalire al complice, autore materiale del furto in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto in casa a Reggiolo, denunciato giovane albanese

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