Furti aggressioni e rapine a Bolzano | 6 stranieri denunciati e uno espulso

A Bolzano, sei stranieri sono stati denunciati per furti, aggressioni e rapine. La Polizia di Stato ha inoltre espulso uno di loro. Le forze dell’ordine hanno recuperato oggetti provento di reato durante le operazioni.

La Polizia di Stato ha denunciato a Bolzano sei soggetti che si sono resi responsabili di reati contro il patrimonio, recuperando contestualmente tutta la refurtiva Il primo intervento si è avuto lunedì mattina quando la Centrale Operativa riceveva una richiesta di intervento per un furto in atto da un esercizio, all’interno di un centro commerciale del capoluogo. Giunti sul posto, agli Agenti il titolare riferiva che, duranti le fasi dell’apertura dell’attività, qualcuno si introduceva nell’esercizio trafugando cinque anelli del valore totale di circa 3.000 euro. Grazie alla visione degli impianti di videosorveglianza, i poliziotti riconoscevano l’autore, trovato qualche ora dopo nei pressi di via Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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