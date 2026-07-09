Fs manovre sul dopo Donnarumma Salvini | salita la puntualità dei treni

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Fs si è riunito ieri pomeriggio. Durante l'incontro, è stato annunciato che sono state avviate le procedure per assicurare la continuità aziendale utilizzando risorse interne. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato che, a seguito di queste decisioni, la puntualità dei treni è aumentata. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle manovre future o sui possibili cambiamenti nel management.

"Ha avviato le procedure per garantire la continuità con risorse interne". Questo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice del cda del Gruppo Fs tenuto ieri pomeriggio. Una seduta che ha esaminato e approvato questioni ordinarie e che sarà aggiornata nelle prossime ore. Anche per arrivare alla nomina del nuovo amministratore delegato, dopo le dimissioni rassegnate da Antonio Stefano Donnarumma. "Una decisione assunta dall’ad di intesa con il ministero che non dipende dai ritardi e dai disservizi", precisa Salvini al question time di ieri alla Camera. Il nome di Gianpiero Strisciuglio resta quello più accreditato per assumere la guida del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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