Taylor Fritz ha perso in tre set nei quarti di finale di Wimbledon, deludendo dopo una ricaduta dell’infortunio al ginocchio. Il giocatore americano ha commentato di non aspettarsi questa sconfitta, evidenziando la delusione per l’esito della partita. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in due ore e 15 minuti. Fritz ha ceduto il primo set 6-4, ha vinto il secondo 6-4, ma ha perso il terzo 6-2.

La giornata non è stata certamente memorabile per Taylor Fritz. Il giocatore americano ha perso in tre set nei quarti di finale di Wimbledon contro Alexander Zverev, dopo una striscia di sette vittorie consecutive contro il numero due del mondo, ma ha anche subito una ricaduta dell’infortunio al ginocchio che in questa stagione gli aveva fatto saltare diversi tornei. Nella conferenza stampa successiva alla partita contro Zverev, Fritz non ha voluto sminuire il livello mostrato dal tedesco, ma ha espresso la sua profonda delusione perché non si aspettava una ricaduta al ginocchio in un momento del genere. La tendinite è un infortunio complesso e, secondo lo stesso Taylor, il pesante carico di partite delle ultime settimane ha contribuito a questa situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fritz, deluso dopo la ricaduta nell’infortunio al ginocchio: “Non me l’aspettavo”

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