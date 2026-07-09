Francia-Marocco tra veleni e rivincite vale già una finale

Notizia in breve

L’arbitro argentino Tello è stato assegnato alla partita tra Francia e Marocco a Boston. L’allenatore francese ha espresso speranza che l’arbitro sia all’altezza di Letexier, che ha diretto con successo la partita dell’Argentina. La sfida è già considerata molto importante, con tensioni tra le due squadre e sospetti riguardo alle decisioni arbitrali.