Francia-Marocco tra veleni e rivincite vale già una finale

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’arbitro argentino Tello è stato assegnato alla partita tra Francia e Marocco a Boston. L’allenatore francese ha espresso speranza che l’arbitro sia all’altezza di Letexier, che ha diretto con successo la partita dell’Argentina. La sfida è già considerata molto importante, con tensioni tra le due squadre e sospetti riguardo alle decisioni arbitrali.

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Sospetti sugli arbitri, a Boston c’è l’argentino Tello. Deschamps: “Spero sia bravo come Letexier lo è stato con l’Argentina”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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