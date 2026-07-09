francia marocco e molto altro

Per il primo quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco, la polizia di Parigi ha predisposto misure di sicurezza extra. La maggioranza dei calciatori in campo sono figli di immigrati o nati all’estero, una situazione già riscontrata in questa edizione del torneo. La partita si terrà giovedì sera e la presenza di tifosi e sostenitori ha portato a un rafforzamento delle misure di ordine pubblico nella capitale.

Nel primo quarto di finale i calciatori figli di immigrati o nati all'estero sono la maggioranza, ma a questi Mondiali era normale Per il primo quarto di finale dei Mondiali di calcio, in programma giovedì sera tra Francia e Marocco, la polizia di Parigi ha già previsto misure di sicurezza aggiuntive per garantire l’ordine pubblico. Ci si aspettano scontri e violenze, indipendentemente dal risultato. La comunità marocchina in Francia conta infatti 1,7 milioni di persone e, nonostante tra i due paesi oggi ci siano relazioni consolidate, il passato coloniale della Francia in Marocco è sempre stato fonte di tensioni. E gli scontri seguiti alla vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, che portarono a 800 arresti, lasciano pensare che possa ripetersi qualcosa di simile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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