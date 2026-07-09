L’atelier di parrucchiera di Antonella Brusegan a Lissone si trasforma spesso nel salotto letterario dei “lettori insospettabili“, dove si leggono e si discutono i libri candidati al Premio Letterario Brianza. Il gruppo di lettura “ Parole spettinate “ risale al 2018. Poi nel 2024 Antonella ha conosciuto Gianna Parri, fondatrice del Premio letterario Brianza, durante una presentazione alla biblioteca di Lissone e così è entrata a far parte del giro dei gruppi di lettura che leggono la terzina vincente (circa 10 su 25 lettori del gruppo rispondono al formulario per la scelta del vincitore". Antonella lavora su appuntamento, quindi, nella chat del gruppo fa sapere quando ha uno spazio di 2 - 3 ore in cui convocare i suoi amici per la lettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fra una messa in piega e un taglio l’atelier dove si coccolano i romanzi

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