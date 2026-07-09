Nel Foro Boario di Predappio, i giovani hanno dipinto la gradinata del campo da basket di colore azzurro, rappresentando uccelli, pesci e altri soggetti. L’intervento ha coinvolto i ragazzi della zona, che hanno realizzato l’opera direttamente sul gradino. La pittura copre tutta la struttura, creando un’atmosfera vivace e colorata intorno all’area sportiva. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali autorizzazioni o soggetti coinvolti nel progetto.

Nell’area del Foro Boario di Predappio, la gradinata che si affaccia sul campo da basket si è tinta di azzurro e, proprio come un cielo e un mare, è ora popolata di uccelli, pesci e non solo. A produrre questa magia è stato il gruppo che ha aderito al progetto di arte pubblica contemporanea ‘Scene Urbane – Dipingere insieme’, guidato dell’artista Marcello Di Camillo. L’iniziativa, organizzata dal Teatro delle Forchette, in collaborazione con il Comune e il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, si è conclusa lunedì scorso, dopo quattro giorni di pittura collettiva. "I partecipnti – commenta Di Camillo – hanno dimostrato un forte spirito di comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foro Boario, i ragazzi dipingono la gradinata del campo da basket

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