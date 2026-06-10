La Fondazione Santa Lucia è salva

La Fondazione Santa Lucia è stata salvata dopo mesi di incertezza. La notizia è stata annunciata oggi, mettendo fine a un periodo di preoccupazione per i lavoratori, le loro famiglie e i pazienti che usufruiscono dei servizi. La decisione evita il rischio di chiusura o di ulteriori difficoltà per l’istituzione, che si occupa di assistenza e ricerca nel settore sanitario. La situazione si è risolta con un esito positivo, portando stabilità alla struttura.

Roma, 10 giugno 2026 – Una vicenda che ha tenuto per mesi con il fiato sospeso lavoratori, famiglie e pazienti ora vede il suo lieto fine. Tutti i dipendenti della Fondazione Santa Lucia di Roma sono passati formalmente al nuovo soggetto pubblico che gestirà a breve la storica struttura di riabilitazione. Il salvataggio è dunque realtà. Fondazione Santa Lucia, dalla crisi al salvataggio. La Fondazione Santa Lucia, struttura privata accreditata con il servizio sanitario regionale e considerata un’eccellenza nel campo della neuroriabilitazione, era finita sull’orlo del fallimento. Da lì erano partite la vertenza e l’amministrazione straordinaria, dopo una crisi durata anni e seguita con forte preoccupazione da lavoratori, sindacati e istituzioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Con il passaggio di tutti i lavoratori della Fondazione Santa Lucia al nuovo soggetto pubblico si conclude una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tante famiglie e l’intero sistema sanitario regionale. L’obiettivo era chiaro: salvare il Santa Lucia e tutelare x.com

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