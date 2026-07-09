Folla all'ex Base Nato ressa e proteste al concerto di Prince Royce e Romeo Santos | Poche navette
Al concerto di Prince Royce e Romeo Santos all'ex Base Nato di Bagnoli si sono registrate lunghe code ai cancelli e una forte ressa tra i partecipanti. Le navette bus disponibili sono risultate insufficienti per il numero di persone presenti, creando disagi tra il pubblico. La folla si è radunata davanti all’area senza un flusso regolare di mezzi di trasporto per gestire l’afflusso di spettatori.
Proteste e disagi al concerto di Prince Royce e Romeo Santos all'ex Base Nato di Bagnoli. "Code lunghe ai cancelli, navette bus insufficienti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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