Folla all'ex Base Nato ressa e proteste al concerto di Prince Royce e Romeo Santos | Poche navette

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al concerto di Prince Royce e Romeo Santos all'ex Base Nato di Bagnoli si sono registrate lunghe code ai cancelli e una forte ressa tra i partecipanti. Le navette bus disponibili sono risultate insufficienti per il numero di persone presenti, creando disagi tra il pubblico. La folla si è radunata davanti all’area senza un flusso regolare di mezzi di trasporto per gestire l’afflusso di spettatori.

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Proteste e disagi al concerto di Prince Royce e Romeo Santos all'ex Base Nato di Bagnoli. "Code lunghe ai cancelli, navette bus insufficienti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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