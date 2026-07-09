firenze al florence dance festival la call per giovani artisti e coreografi emergenti

Il Florence Dance Festival ha aperto le iscrizioni per giovani artisti e coreografi emergenti con la prima fase di Twilight In The Round. La 37esima edizione si svolge a Firenze dal 9 luglio 2026, sotto la direzione artistica dei fondatori. La call invita a inviare proposte per partecipare alle esibizioni. La selezione riguarda coreografi e artisti emergenti che desiderano presentare lavori di danza. La scadenza per la presentazione delle candidature non è stata ancora comunicata.

Firenze, 9 luglio 2026 - Entra nel vivo il calendario della 37esima edizione del Florence Dance Festival sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone con il primo appuntamento di Twilight In The Round - Call for Artists. L’appuntamento è per sabato 11 luglio alle ore 20 presso il chiostro maggiore di Santa Maria Novella. Torna Twilight in the Round, la call for artists dedicata alla creazione coreografica contemporanea, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni di giovani artisti e coreografi emergenti. Questa iniziativa, parte integrante della 37esima edizione del Florence Dance Festival, offre un’opportunità unica di visibilità e crescita professionale, valorizzando la creatività dei talenti emergenti nel panorama della danza contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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NVNS @ Resonance x Decibel Easter Festival | 04.04.26 |

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