Fiorentini | Assurdo assegnare punteggi in base al criterio di residenzialità storica
Un consigliere comunale di Ferrara ha commentato l’approccio del Comune alle case popolari, criticando l’assegnazione dei punteggi basata sulla residenzialità storica. Secondo lui, il bisogno abitativo dovrebbe essere prioritario rispetto al radicamento territoriale. La posizione si riferisce alle modalità di distribuzione delle assegnazioni, che attualmente tengono conto del tempo di residenza, anziché delle reali necessità abitative delle persone.
"Il bisogno abitativo deve prevale sul criterio di radicamento territoriale". Così Leonardo Fiorentini, consigliere comunale di Ferrara (Civica Anselmo), commenta l’approccio del Comune al problema case popolari. E ancora: "È sotto gli occhi di tutti l’inazione è del Comune – prosegue Fiorentini –. Coletti smetta di cercare alibi e applichi la Costituzione". Fiorentini continua nella sua analisi: "Leggo con sorpresa le dichiarazioni dell’assessora Cristina Coletti, che continua ad attribuire alla Regione ritardi e incertezze sulla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica. La realtà è molto diversa: oggi l’unica vera inerzia è quella del Comune di Ferrara, che continua a rinviare un adeguamento reso necessario dalla giurisprudenza costituzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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