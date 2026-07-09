"Il bisogno abitativo deve prevale sul criterio di radicamento territoriale". Così Leonardo Fiorentini, consigliere comunale di Ferrara (Civica Anselmo), commenta l’approccio del Comune al problema case popolari. E ancora: "È sotto gli occhi di tutti l’inazione è del Comune – prosegue Fiorentini –. Coletti smetta di cercare alibi e applichi la Costituzione". Fiorentini continua nella sua analisi: "Leggo con sorpresa le dichiarazioni dell’assessora Cristina Coletti, che continua ad attribuire alla Regione ritardi e incertezze sulla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica. La realtà è molto diversa: oggi l’unica vera inerzia è quella del Comune di Ferrara, che continua a rinviare un adeguamento reso necessario dalla giurisprudenza costituzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorentini: "Assurdo assegnare punteggi in base al criterio di residenzialità storica"

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