La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l’Udinese per il trasferimento di Arthur Atta. Il centrocampista si trova attualmente in viaggio per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Si tratta di un trasferimento che chiude le trattative per l’arrivo del giocatore, che era stato anche accostato a un’altra squadra di Serie A. Non sono stati resi noti dettagli economici dell’affare.

di Alberto Petrosilli Fabrizio Romano: accordo con l’Udinese, il centrocampista Atta è in viaggio per visite mediche e firma. La Fiorentina piazza un altro importante colpo di mercato assicurandosi Arthur Atta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto l’accordo definitivo con l’ Udinese, che ha dato il via libera all’operazione dopo una trattativa condotta direttamente dal presidente Giampaolo Pozzo insieme a Fabio Paratici. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’intesa prevede una base fissa di 30 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Atta è già in viaggio per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Internews24.com - Fiorentina, colpo Atta: sfuma un obiettivo accostato anche all’Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atta alla Fiorentina, colpo a sorpresa nella notte: anticipata la concorrenza di Milan, Inter e Juventus! Le cifreNella notte, la Fiorentina ha concluso un accordo con l’Udinese per il trasferimento di Arthur Atta, centrocampista del 2003.

Leggi anche: Inter, sfuma un obiettivo per la difesa? Il Napoli accelera per Mario Gila

SKY - Atta va alla Fiorentina, era seguito dal Napoli: colpo a srorpresa da 40 milioniAcquisto sorprendente di Fabio Paratici: il direttore della Viola mette a segno il colpo Arthur Atta, in arrivo dall'Udinese. Già fissate le visite mediche. areanapoli.it

Atta alla Fiorentina, colpo a sorpresa nella notte: anticipata la concorrenza di Milan, Inter e Juventus! Le cifreArthur Atta alla Fiorentina, accordo raggiunto con l’Udinese per il centrocampista classe 2003: i dettagli dell'operazione chiusa in sordina ... calcionews24.com